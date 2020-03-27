2020/03/27 | 11:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا لرجل وزوجته في بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا لرجل وزوجته في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).