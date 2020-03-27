مصرف الرافدين يصدر تحذيرا مهما للمواطنين

2020/03/27 | 11:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/حذر مصرف الرافدين من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم وشعار المصرف وتقوم بنشر اخبار ومعلومات مفبركة عن منح السلف والقروض للمواطنين والموظفين . وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان : " لوحظ وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي منحها السلف والقروض وهي صفحات وهمية وغير رسمية".ودعا الى " عدم تصديق الاخبار التي تتداولها تلك الصفحات واعتمادها فقط من المصادر عبر الصفحة الرسمية الوحيدة على الفيس بوك التي تحمل اسم ( اعلام مصرف الرافدين )" .

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