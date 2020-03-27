محسن ابو رمضان - قراءة اولية للتحالف الحكومي بين نتنياهو وغانتس

2020/03/27 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محسن_ابو_رمضان عديدة هي الحالات التي ساهمت ببقاء نتنياهو رغم تهم الفساد الموجهة إليه.فقد لعبت العديد من العوامل الداخلية في دولة الاحتلال والخارجية في ابقاؤة قويا علي المستوي السياسي وصولا للاتفاق بينة وبين زعيم حزب ازرق ابيض مؤخرا بتشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية تتم بالتناوب الزمني بينهما.علي الصعيد الخارجي فقد سوق نتنياهو لجمهور اليمين المتطرف انة صانع الإنجازات سواء علي صعيدالعلاقات الدولية والإقل......

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