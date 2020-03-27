حاتم الجوهرى - ما بعد المسألة الأوربية: مصر وسد النهضة وكورونا والصهيونية

2020/03/27 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى أطرح في هذا المقال نموذجا استشرافيا معرفيا حرجا ودقيقا للغاية، يستشرف مرحلة جديدة من تاريخ البشرية يمكن تسميتها "حقبة ما بعد المسألة الأوربية"، وفيه أُعَرفُ "المسألة الأوربية" بأنها تلك المرحلة التاريخية من حياة البشر التي تحول فيها النموذج المادي الأوربي (بتمثلاته الليبرالية أو الماركسية) إلى "نمط سائد" بالقوة الناعمة أو الخشنة، ومحاولته استيعاب وتفكيك كل ثقافات العالم الأخرى داخله، والتعالي على ......

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