الخارجية الامريكية تأمر موظفيها

2020/03/27 | 11:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]وجهت الخارجية الامريكية، صباح اليوم الجمعة، بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسين في السفارة الأمريكية في بغداد.

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