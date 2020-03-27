هذا ماتحدث به الزرفي امام سفراء الدول الخمس الكبار

2020/03/27 | 11:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] سعى رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي إلى طمأنة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى انتهاجه سياسة خارجية متوازنة، خلال لقاء جمعه مع سفراء هذه الدول المعروفة باسم "الخمس الكبار".

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