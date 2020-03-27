صحة النجف: عدد المحجورين بلغ 190 شخصاً بينهم 40 مصاباً بكورونا

2020/03/27 | 11:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف كشفت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، عن عدد الأشخاص المحجورين في المحافظة، فيما أشارت إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 40 حالة.وقالت الدائرة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “مجموع المحجورين الآن بحدود 150 محجورا يضاف لهم نحو 40 مصابا بينهم كبار وصغار نساءً ورجالا”.وأضافت، أن “كل هؤلاء تتوفر […]

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