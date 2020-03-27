2020/03/27 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

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الخارجية: تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا لعراقيي الخارج وارتفاع العدد إلى 32 حالة

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، الجمعة، تسجيل حالتين بفيروس كورونا في مدينة الحرية شمال غرب بغداد.

وقال الحجامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تسجيل إصابتين في مدينة الحرية محلة 424 لرجل يبلغ من العمر

بغداد اليوم- النجف

كشفت دائرة صحة النجف، الجمعة (27 آذار 2020)، عن عدد الأشخاص المحجورين في المحافظة، فيما أشارت إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 40 حالة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجموع المحجورين الآن بحدود 150 م

بغداد اليوم- النجف

افاد مصدر طبي من محافظة النجف، الجمعة (27 آذار 2020)، بوفاة احد المصابين بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "احد المصابين بفيرس كورونا، يرقد بمستشفى الحكيم في محافظة النجف، توفي صباح اليوم متأثرا

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