عمليات بغداد تعلن تعزيز ’’مدينة الصدر’’ بقوات جديدة وتوجه رسالة للأهالي

2020/03/27 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة (27 آذار 2020)، تعزيز مدينة الصدر بقوات جديدة متمثلة باللواء 37 وفوج مغاوير الفرقة الحادية عشر، فيما وجهت رسالة الى أهالي المدينة للتعاون.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لتكثيف إجراءات حظر التجوال الوقائي في مدينة الصدر شرقي العاصمة، الأجهزة الأمنية تعزز قوات جديدة والمتمثلة باللواء ٣٧ وفوج مغاوير الفرقة الحادية عشر داخل هذه المدينة".

ودعت "الأهالي فيها الى التعاون التام في تطبيق حظر التجوال والحفاظ على سلامتهم".

وكانت خلية الأزمة المشكلة بالرقم الديواني الـ 55، قد أصدرت، الخميس (26 آذار 2020)، مجموعة قرارات بشأن فرض حظر التجوال بـ ’’مدينة الصدر’’ شرقي بغداد.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تقرر غلق جميع محطات الوقود في مدينة الصدر، باستثناء ساحات الغاز والنفط إلى إشعار آخر".

وأضافت أنه "سيتم نزول قوات إضافية من الجيش العراقي في المدينة لإسناد القوى الأمنية، بمساعدة المواطنين".

وأشار الى أن القرارات تأتي "لعدم التنقل وفرض حظر التجول بما يضمن سلامة أهاليها".

وبدورها، قالت عمليات بغداد في بيان لها، إنه "من أجل تنظيم الحركة من وإلى مدينة الصدر تم تخصيص مدخل حبايبنا للدخول فقط والخروج من ساحة المظفر ويكون مدخل السكلات دخول وخروج".

وكان قائد شرطة بغداد، اللواء الركن ماجد الموسوي، قد أكد في وقت سابق، أن المخالفين لقرار حظر التجوال سيتم ايداعهم في التوقيف، ويطلق سراحهم بعد انتهاء الحظر"، مبيناً أن "المركبات المخالفة سيتم تغريمها وحجزها لحين رفع حظر التجوال أيضاً".

وأكد الموسوي أن "مدينة الصدر، شهدت نوعاً من التزام المواطين بقرار حظر التجوال، مقارنة بالأيام السابقة، بعد تدخل التيارات الدينية والسياسية وشيوخ العشائر".

يُشار إلى أن مدينة الصدر، التي تقع في جانب الرصافة، شرقي العاصمة البغداد، قد شهدت منذ دخول فيروس كورونا إلى العراق، عدم التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، الذي أصدرته خلية الأزمة الديوانية يوم 17 من الشهر الجاري.

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت مديرية شؤون افواج الطوارئ، قوات الصدمة في محافظة البصرة، الجمعة (27 آذار 2020)، نزولها إلى شوارع المحافظة لتطبيق قرارات خلية الازمة الخاصة بفرض حظر التجوال، مشيرة إلى ضبط 34 مخالفاً وحجز 378 عجلة.

وقالت المديرية في بيا

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء أمس الخميس، تحرير ثلاث رهائن فرنسيين ومواطن عراقي كانوا محتجزين في العراق.

وقالت الرئاسة في بيان رسمي :"رئيس الجمهورية يعرب عن سعادته بتحرير ثلاثة من مواطنينا وهم أنطوان بروشون وجوليان ديتما

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على 51 مخالفاً لقرار حظر التجوال شمالي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من قيادة عمليات بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على 51 مخالفاً، كما

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