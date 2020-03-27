صحة الكرخ: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا لرجل وزوجته في مدينة الحرية

2020/03/27 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، الجمعة، تسجيل حالتين بفيروس كورونا في مدينة الحرية شمال غرب بغداد.

وقال الحجامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تسجيل إصابتين في مدينة الحرية محلة 424 لرجل يبلغ من العمر 60 عاماً و زوجته".

وأضاف البيان أن "هناك احتمال كبير لتسجيل إصابة في منطقة شهداء البياع قرب جامع معاذ بن جبل محلة 869 لشاب يبلغ من العمر 30 عاماً".

وتابع :"لا زالت الحالات تسجل في نفس المناطق المتوقع تسجيل إصابات فيها و هذا يتطلب من كل سكان تلك المناطق اخذ الحيطة والحذر الشديدين و عدم التنقل الى المناطق الأخرى و ايضا سكان المناطق الأخرى يتوجب عليهم عدم دخولها".

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