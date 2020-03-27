بعد انهيار سعر الخام‎.. العراق يطلب من شركات النفط الأجنبية خفض الميزانيات 30%

2020/03/27 | 11:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مسؤول عراقي كبير بقطاع النفط، أن بلاده طلبت من جميع شركات النفط العالمية خفض ميزانياتها بنسبة 30%، بسبب التراجع الكبير في أسعار الخام، لكنه قال إن التخفيضات يجب ألا تؤثر على الإنتاج.وقال مصدر في إحدى شركات النفط الأجنبية ”تلقينا الخطاب بشأن خفض الميزانية 30 بالمئة، لم نتخذ قرارا بعد“.وأفاد خطاب أن إكسون موبيل في العراق، وهي المطور الرئيس لحقول غرب القرنة-1 النفطي في جنوب العراق، طلبت أيضا من جميع مورديها خفض التكاليف.

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