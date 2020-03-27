نصيف تشيد بجهود الكوادر الطبية وتؤكد ضرورة الالتزام بحظر التجوال

2020/03/27 | 11:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أشادت النائب عالية نصيف بجهود الكوادر الطبية والتمريضية وأعضاء خلية الأزمة ورئيس وأعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية والقوات الأمنية في مكافحة وباء كورونا، مؤكدة أن الواجب الوحيد الذي يقع على عاتق المواطن حاليا سهل التنفيذ وهو البقاء في المنزل والإلتزام بالتعليمات الحكومية.وقالت نصيف في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، […]

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