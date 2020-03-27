واسط تغلق سيطرتها الرئيسية مع بغداد

2020/03/27 | 11:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت محافظة واسط سيطرتها الرئيسية مع بغداد، كإجراء وقائي للحد من إنتشار فيروس كورونا.وذكرت المحافظة إنها “أغلقت سيطرتها الرئيسية مع بغداد {سيطرة اللج} لمنع الدخول والخروج منها الا للحالات المسموح لها من قبل خلية الأزمة” .

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