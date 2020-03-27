عبد الكريم خلف: لدى القوات الامنية تعليمات صارمة باعتقال المخالفين لحظر التجوال

2020/03/27 | 11:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد اللواء عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة :” ان الاجهزة الامنية لديها تعليمات صارمة بالقاء القبض على كل من يتجاوز على القانون باستثناء من ذكرت عناوينهم في التعليمات الصادرة من خلية الازمة “.وقال خلف في تصريح صحفي : ” ان تمديد الحظر لغاية الحادي عشر من الشهر القادم يأتي في

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