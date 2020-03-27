تعزيز قوات امنية جديدة لتطبيق الحظر بمدينة الصدر

2020/03/27 | 11:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الجمعة تعزيز القوات الأمنية في مدينة الصدر بقوات جديدة لتطبيق الحظر هناك.

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