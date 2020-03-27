اسعار النفط تهبط دون مستوى الـ 26 دولارا

2020/03/27 | 11:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض سعر برميل “برنت” خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى دون مستوى 26 دولارا، خلافا للخام الأمريكي الذي صعد بنحو طفيف.وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، جرى تداول مزيج “برنت” عند مستوى 25.98 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.4% عن إغلاق الجلسة السابقة.لكن المزيج العالمي عوض بعض الخسائر عقب ذلك بخمس دقائق حيث جرى تداوله عند […]

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