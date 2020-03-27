واشنطن تأمر موظفيها في بغداد وأربيل بالمغادرة.. العراق دخل دائرة “الخطر”

2020/03/27 | 11:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت سفارة #الولايات_المتحدة الأميركية في #بغداد، اليوم الجمعة، بياناً أكدت فيه أن #وزارة_الخارجية الأميركية أمرت موظفيها في بغداد وأربيل بمغادرة #العراق.وذكرت السفارة في بيان، أنه «نظراً لمجموعة من الظروف

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