2020/03/27 | 12:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشاف مواد فائقة التوصيل في النيازك، يجعل العلماء ينظرون بصورة مختلفة إلى نشوء الكواكب والعمليات الأخرى الجارية في المنظومة الشمسية.وتفيد مجلة PNAS، بأن المواد فائقة التوصيل، هي مواد تتحول في درجات الحرارة المنحفضة إلى حالة فائقة التوصيل، وتصبح مقاومتها الكهربائية صفرا.أي يمكن أن يبقى التيار الكهربائي يمر فيها دون أن يفقد شيئا من […]

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