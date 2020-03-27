2020/03/27 | 12:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن ارتفاعاً في عدد إصابات رعاياه بكورونا في العالم) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن ارتفاعاً في عدد إصابات رعاياه بكورونا في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).