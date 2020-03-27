العمليات المشتركة ترسل تعزيزات عسكرية لمدينة الصدر والمحافظات لتشديد إجراءات حظر التجوال

2020/03/27 | 12:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عن ارسالها تعزيزات عسكرية الى مدينة الصدر بغداد وللمحافظات الأخرى، لتطبيق حظر التجوال الوقائي من فيروس كورونا.

وقالت القيادة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه "لتكثيف إجراءات حظر التجوال الوقائي في مدينة الصدر شرقي العاصمة والمحافظات الأخرى، تم تعزيز الأجهزة الأمنية بقوات جديدة والمتمثلة باللواء 37 وفوج مغاوير الفرقة الحادية عشرة داخل هذه المدينة".

ودعت القيادة "الأهالي في مدينة الصدر والمحافظات الى التعاون التام في تطبيق حظر التجوال والحفاظ على سلامتهم".

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