2020/03/27 | 12:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: بينما يعيش العالم في حالة ذعر من انتشار وباء كورونا بعد وصول اعداد الاصابات الى اكثر من نصف مليون حول العالم في اغلب بلدان العالم، تعيش بيلاروسيا في عالم مغاير.وقال تقرير لهيئة الاذاعة البريطانية ان بيلاروسيا “تسلك بيلاروسيا مسارا مغايرا تماما عن بقية دول أوروبا في مواجهة فيروس كورونا، حيث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة اوروبية لا تهتم بكورونا ورئيسها: الفودكا تقضي على الفيروس) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة اوروبية لا تهتم بكورونا ورئيسها: الفودكا تقضي على الفيروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).