عمليات بغداد تنشر لواء وفوج مغاوير في مدينة الصدر لتعزيز الحظر الوقائي

2020/03/27 | 12:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت قيادة عمليات بغداد لواء وفوج مغاوير في مدينة الصدر لتعزيز الحظر الوقائي.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد وتلقته وكالة صدى ” لتكثيف اجراءات حظر التجوال الوقائي في مدينة الصدر شرقي العاصمة،عززت الاجهزة الامنية بقوات جديدة متمثلة باللواء ٣٧ وفوج مغاوير الفرقة الحادية عشرة داخل هذه المدينة “.ودعت القيادة الاهالي الى التعاون التام في تطبيق

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