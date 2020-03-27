نائب: الوضع الراهن قد يحتم علينا تاجيل التصويت على الكابينة الوزارية

2020/03/27 | 12:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بين النائب عن تحالف سائرون رياض محمد علي، الجمعة، ان الوضع الصحي الراهن الذي يعيشه العراق قد يحتم عدم عقد جلسة البرلمان للتصويت على الكابينة الوزارية في حال تم انجازها من المكلف، لافتا الى ان عقد الجلسة ليس بالامر المستحيل لكنه يتطلب اتخاذ بعض الاجراءات الصحية.

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