الاقليم مهدد بخسارة مليار دولار في مصرف لبناني على حافة الافلاس

2020/03/27 | 12:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]كشف عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين بان اقليم كردستان مهدد بخسارة مليار دولار اودعت في احد المصارف اللبنانية المهدد بالافلاس".

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