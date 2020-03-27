تعزيزات عسكرية الى مدينة الصدر ومحافظات عراقية لفرض حظر التجوال

2020/03/27 | 12:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، عن ارسال تعزيزات عسكرية الى مدينة الصدر شرقي بغداد والى المحافظات لتعزيز حظر التجوال لمجابهة وباء فيروس كورونا المتجدد.وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه شفق نيوز انه "بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، أصدرت قيادة العمليات المشتركة أوامر بإرسال تعزيزات عسكرية الى المحافظات ومدينة الصدر شرقي بغداد لتكثيف إجراءات حظر التجوال الوقائي وتنفيذ قرارات لجنة الامر الديواني 55 الخاصة بمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد".ودعت القيادة "الى التعاون مع الاجهزة الامنية في تطبيق حظر التجوال والعمل بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة".وبدأت قوة من الجيش العراقي، صباح الجمعة، بالانتشار في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، لتطبيق اجراءات حظر التجوال الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، أن قوة من فرقة 11 للجيش العراقي تدخل إلى مدينة الصدر لفرض القانون وتبدأ بعملية قطع الشوارع الرئيسية والفرعية بالصبات الكونكريتية والأسلاك.

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