أمانة بغداد: رفع أكثر من 10 آلاف طن من النفايات يومياً

2020/03/27 | 12:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد اليوم الجمعة، عن استمرار أعمالها اليومية في ظل حظر التجوال ولا سيما رفع النفايات.وأشارت الأمانة في بيان تلقته وكالة صدى إلى أن”ملاكاتها في عموم العاصمة قامت برفع 10061 طناً من النفايات ليوم أمس الخميس فقط ،الذي أصبح معدلاً يومياً ،ولا سيما خلال الأيام القليلة الماضية ،وهو أكثر من المعدلات السابقة”، لافتة

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