تسجيل 13 حالة إصابة بفيروس كورونا في النجف الاشرف

2020/03/27 | 12:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر , اليوم الجمعة, تسجيل 13 حالة إصابة بفيروس كورونا في النجف الأشرف.وذكر المصدر ,أن”نتائج الفحوصات المختبرية أظهرت إصابة 9 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس كورونا في حي القدس”، مبيناً أن” الحالات الأربعة الأخرى توزعت بين أحياء أخرى من المحافظة”.وأشار إلى”حدوث حالة وفاة واحدة لرجل يبلغ من عمر 75 عاماً”

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