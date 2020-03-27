امريكا تسحب موظفيها من

2020/03/27 | 12:53 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، اليوم، بيان أكدت فيه أن وزارة الخارجية الأمريكية أمرت موظفيها في بغداد وأربيل بمغادرة العراق.

وذكرت السفارة في بيان نظرا لمجموعة من الظروف الأمنية وإجراءات السفر المقيدة نتيجة لوباء كورونا

أمرت وزارة الخارجية برحيل موظفي الحكومة ا...

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