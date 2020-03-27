محكمة تحقيق كركوك تعلن توقيف 211 مخالفاً لقرار حظر التجول

2020/03/27 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

اعلنت محكمة تحقيق كركوك، الجمعة (27 آذار 2020)، عن توقيف 211 مخالفا لقرار حظر التجول خلال هذه المدة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، إن "محكمة تحقيق كركوك قامت بتوقيف 211 مخالفا لتعليمات خلية الأزمة منذ بداية حظر التجول وحتى الآن".

وأضاف أن "معظم الموقوفين اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وجرى تكفيلهم".

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت أمانة بغداد، الجمعة (27 آذار 2020)، عن رفع اكثر من 10 الاف طن من ’’النفايات’’ يومياً في العاصمة رغم حظر التجوال.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم) "استمرار اعمالها اليومية في

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، اعتقال اكثر من 2400 مخالف لقرار حظر التجوال.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تسعى بكافة تشكيلاتها الى تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي بمهنية عالية، فقد تمكنت من

بغداد اليوم ـ النجف

باشرت شرطة محافظة النجف، اليوم الخميس، بإغلاق شوارع المدينة بالكامل بالكتل الكونكريتية.

وقال مصدر امني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطة النجف باشرت الان بغلق شوارع المدينة بالكامل بالكتل الكونكريتية والصبات لتطبيق خطة

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