عبد المهدي يوجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى مدينة الصدر والمحافظات لتطبيق حظر التجوال

2020/03/27 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الجمعة (27 آذار 2020)، أمراً بإرسال تعزيزات عسكرية، إلى المحافظات، ومدينة الصدر شرقي بغداد لتطبيق حظر التجوال.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، أصدرت قيادة العمليات المشتركة أوامر بإرسال تعزيزات عسكرية الى المحافظات ومدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضافت، أن "صدور هذا الأمر يأتي لتكثيف إجراءات حظر التجوال الوقائي وتنفيذ قرارات لجنة الامر الديواني 55 الخاصة بمكافحة وباء فايروس كورونا المستجد".

بغداد اليوم- كردستان

كشفت حكومة إقليم كردستان، الجمعة (27 آذار 2020)، عن مجوع رواتب موظفي الإقليم، فيما أشارت إلى أن ما يصلها من بغداد هو نصف المبلغ المطلوب.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل، إن "مجموع رواتب موظفي الإقليم يبلغ 894 ملی

بغداد اليوم- بغداد

نشرت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة (27 آذار 2020)، 7 توجيهات بشأن إقامة صلاة الجمعة.

وقالت صفحة صالح العراقي، في منشور على "فيسبوك"، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "لا يحق لغير إمام الجمعة ا

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، الجمعة (27 آذار 2020)، بياناً أكدت فيه أن وزارة الخارجية الأمريكية أمرت موظفيها في بغداد وأربيل بمغادرة العراق.

وذكرت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نظراً لمجموع

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