ضباط ومنتسبون بالشرطة المجتمعية يطلقون شعار ’’لا إجازة إلا بعد نهاية فيروس كورونا’’

2020/03/27 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، العميد غالب العطية، الجمعة (27 آذار 2020)، أن منتسبي الشرطة المجتمعية رفعوا شعاراً "لا إجازة إلا بعد نهاية فيروس كورونا".

وقال العطية في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الشرطة المجتمعية لها دور محوري وفعال في مواجهة فيروس كورونا من خلال حملات التوعية والتثقيفـ إضافة الى المهام الانسانية من خلال فرق موزعة في جميع المحافظات، لدعم الفقراء والمتعففين وايصال المساعدات الغذائية اليها خلال ايام الحظر الشامل، من أجل تفادي انتشار الفيروس".

وأضاف، أن "ضباط ومنتسبي الشرطة المجتمعية، رفضوا اجازاتهم الدورية واستمروا في اداء المهام المناطة بهم، خلال ازمة فيروس كورونا، من اجل دعم معركة العراق امام الوباء العالمي، الذي يشكل خطراً على الجميع".

وأشار العطية الى أن "الشرطة مستمرة في اداء الفعاليات الانسانية وحملات الوقاية من الفيروس على مدار الساعة، وستبقى رهن دعم المواطنين في كل المحافظات دون استثناء".

بغداد اليوم- ذيقار

شهد سوق هرج وسط الناصرية، الجمعة (27 آذار 2020)، اقبالا كبيرا من اهالي المدينة على التبضع على الرغم من التحذيرات الحكومة بشأن فيروس كورونا، وقرار حظر التجوال.

وقال مصدر محلي لـ(بغداد اليوم)، إن "سوق هرج الكبي

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة (27 آذار 2020)، تسجيل 12 إصابة جديدة بفايروس كورونا لمواطنين عراقيين بالخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تسجيل 12 حالة إصا

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، الجمعة، تسجيل حالتين بفيروس كورونا في مدينة الحرية شمال غرب بغداد.

وقال الحجامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تسجيل إصابتين في مدينة الحرية محلة 424 لرجل يبلغ من العمر

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