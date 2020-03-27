2020/03/27 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي مر الأسبوع هذا ثقيلا جدا بأحداثه وبما صار عليه الكنغ من عصبية وتوتر لا تعرف تماما مصدره ولا أسبابه، فكثيرا ما تأزمت الامور في البلد دون أن تؤثر بأي شيء في سلوكه، هل كانت الأسباب هي رحلة أربيل؟ أم أن هناك خطب ما لا تدركه أو حتى لا تعرف ما هو؟ الأسئلة تتوالى عليها ليزيد من توترها اليومي مع كثرة الأخبار المزعجة الي تسمعها وأختلاط الحابل بالنابل منذ من أن قتلت أمريكا عدوها الرئيس في العراق، الوضع أشبه......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عباس علي العلي - رواية (حساء الوطواط) ح5) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عباس علي العلي - رواية (حساء الوطواط) ح5) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).