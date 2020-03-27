خالد خالص - ثقافة الإعتذار

2020/03/27 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_خالص فوجىء الرأي العام المغاربي يوم الاحد 22 مارس 2020، ببلاغ لوزارة الصحة يفيد بأن طبيبا بمدينة تطوان، مصاب بفيروس كورونا، أحيل على التحقيق لعدم التزامه بتعليمات الحجر الصحي بعد عودته من الخارج، وأن هذا الطبيب قام بممارسة مهامه واستشاره المرضى واجرى عمليتين جراحيتين دون الالتزام بتوجيهات الحجر الطبي..وأضاف البلاغ بأن التحقيقات كشفت بأن هذا الطبيب عرض حياة الاخرين للخطر بالاضافة الى انتحاله صفة طبيب و......

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