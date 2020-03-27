الفرفار العياشي - لماذا تحترم النساء قرارات الحظر ويقاومه الذكور؟

2020/03/27 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي موجة نقاش كثيف حول مشروعية العنف و مقداره وحدوده في لحظة استثنائية من تاريخ المغرب ، النقاش تفجر بعد تسريب مجموعة من الفيديوهات على شبكات التواصل الافتراضي حول التعامل العنيف لرجل سلطة مع مواطن مخالف لمقتضيات الحظر الصحي.النقاش وصل الى اجتماعات اللجن البرلمانية و مطالبة عبد اللطيف وهبي وزير الداخلية ان يكون العنف وفق القانون .بعدها نقاش عمومي منقسم بين اتجاهين : اتجاه ينتصر للص......

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