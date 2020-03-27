طيران العدوان السعودي يشن اعنف غارات على مناطق عدة في اليمن

2020/03/27 | 12:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية، فجر الجمعة، سلسلة غارات على مناطق عدة باليمن، أبرزها ضواحي العاصمة صنعاء، وذلك على وقع دعوة اممية لوقف اطلاق النار وقبول انصار الله بهذه المبادرة.وبحسب مواقع محلية، فإن مقاتلات تحالف العدوان نفذ سبع غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، شمال غربي العاصمة اليمنية صنعاء.وأوضحت أن […]

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