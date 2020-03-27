تركيّا تحذر اللاجئين بشأن كورونا في هاتاي

2020/03/27 | 12:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت السلطات التركية أمس الخميس، منشورات باللغة العربية على اللاجئين السوريين متعلقة بالتوعية صحياً من مخاطر تفشي فيروس كورونا، وكيفية اتخاذ إجراءات الوقاية من الإصابة بالفيروس في مناطق مختلفة بولاية

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