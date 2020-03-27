تدريب الكلاب على الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا

2020/03/27 | 12:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحاول مؤسسة “ميديكل ديتكشن دوغز” الخيرية البريطانية بالتعاون مع علماء مختصين، تدريب كلاب على الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الأشخاص.وبحسب “فرانس برس”، قالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة كلير غيست إن “الكلاب لها تجربة في تحديد المصابين بأمراض السرطان والباركنسون والالتهابات البكتيرية”.وأكدت أنه “يمكنها اكتشاف كوفيد-19”.وتابعت “الهدف من ذلك هو أن تكون

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