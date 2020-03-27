تحقيق كركوك: توقيف 211 مخالفاً منذ بدء حظر التجوال

2020/03/27 | 12:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محكمة تحقيق كركوك توقيف 211 مخالفاً كسر حظر التجوال خلال هذه المدة.

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