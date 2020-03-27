مصافي النفط في أوروبا وأمريكا ترفض شراء الخام السعودي

2020/03/27 | 12:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلا عن مصادر، أن مصافي النفط في الولايات المتحدة وأوروبا ترفض شراء كميات إضافية من النفط السعودي، رغم انخفاض أسعار الخام في الأسواق.ووفقا للمصادر فإن السعودية تواجه صعوبة في العثور على مشترين جدد، وعن أسباب رفض المصافي في أوروبا وأمريكا شراء الكميات الإضافية، قالت المصادر إن المشترين يواجهون صعوبة […]

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