منبوذ برشلونة يُقرب ندومبيلي من الكامب نو

2020/03/27 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن ارتباط تانجي ندومبيلي لاعب وسط توتنهام، بالانتقال إلى برشلونة خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو“، فإن فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، قد يلعب دورًا في انتقال ندومبيلي إلى البارسا.

وسبق أن ذكرت العديد من التقارير، أن برشلونة لا يريد إعادة كوتينيو ويفضل بيعه في الصيف المقبل أو إقحامه في صفقة تبادلية.

وأشارت إلى أن برشلونة قد يعقد صفقة تبادلية ينتقل بموجبها كوتينيو إلى توتنهام هوتسبير، بينما يرتدي ندومبيلي قميص البارسا.

وسبق أن كان توتنهام قريبًا من ضم كوتينيو في الصيف الماضي، إلا أن مسؤولي السبيرز فضلوا الحصول على توقيع جيوفاني لو سيلسو في النهاية.

وأوضحت الصحيفة أن توتنهام يحتاج كوتينيو بشدة لسد الفراغ الذي تركه رحيل كريستيان إريكسن إلى إنتر ميلان.

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