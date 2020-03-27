لتأمينها من الإرهابيين.. الحشد والجيش ينفذان عملية تفتيش في صحراء الانبار

2020/03/27 | 13:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار نفذ الحشد الشعبي والجيش العراقي، اليوم الجمعة، عملية تفتيش في صحراء محافظة الانبار لتأمينها من الإرهابيين.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “قوة من مقر فوج الرمادي الأول بالاشتراك مع الجيش نفذت عملية تفتيش لصحراء الانبار ابتداءً من الخط الاستراتيجي وصولاً الى غرب الانبار”.وأضاف ،أن “العملية […]

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