الصحة الإيرانية: أكثر من 11 ألف شخص تعافوا من كورونا وغادروا المستشفيات

2020/03/27 | 13:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تعافي أكثر من 11 ألف شخص من فيروس كورونا وغادروا المستشفيات.وذكرت الوزارة في بيان، ان “إجمالي المتعافين من فيروس كورونا بلغ 11,133 شخصاً، جميعهم غادروا المستشفيات”.وأضافت أنه “تم تسجيل 144 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 2378”.انتهى2

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