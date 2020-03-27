دائرة صحة ديالى تعلن حسم ملف كوادر مستشفى بلدروز العام

2020/03/27 | 13:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، عن حسم ملف كوادر مستشفى بلدروز العام شرق المحافظة.وقال مدير صحة ديالى فارس العزاوي، ان” نحو 90 فحص اجري لكوادر مستشفى بلدروز العام(35كم شرق بعقوبة) بشكل وقائي للاطمئنان من عدم اصابة ايا منها بفيروس كورونا بعد 4 ايام من تسجيل اصابة مؤكدة لنجل اي كوادرها […]

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