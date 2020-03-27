حجز 25 عجلة حمل قادمة من إيران بصورة غير رسمية

2020/03/27 | 13:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة، عن اتخاذ محكمة تحقيق المقدادية إجراءات قانونية بحق عجلات تحمل موادا غذائية وخضراوات دخلت البلاد بصورة غير رسمية.

وقال المجلس في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "محكمة تحقيق المقدادية التابعة لرئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية حجزت عجلات حمل نوع كانتر عددها 25 عجلة محملة بمواد غذائية وخضروات وفواكه".

وأضاف أن "الإجراءات اتخذت استنادا إلى أحكام المادة 194"، لافتا إلى أن "العجلات كانت قادمة من ايران بطريقة غير رسمية وتم حجزها بما فيها وكذلك توقيف سائقيها وفق المادة اعلاه".

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