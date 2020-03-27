النجف تسجل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/27 | 13:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اعلنت دائرة صحة النجف ، تسجيل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.واضافت في بيان أن "نتائج الفحوصات المختبرية أظهرت إصابة 9 أشخاص من عائلة واحدة بالفيروس في حي القدس".وأشارت إلى أن "الحالات الأربعة الأخرى توزعت بين أحياء أخرى من المحافظة"، مؤكدة "تسجيل حالة وفاة واحدة لرجل يبلغ 75 عاماً".وارتفع العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق إلى 383 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 31 حالة، في حين أصبح عدد حالات الشفاء 89 حالة.

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