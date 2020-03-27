تسجيل 2926 إصابة جديدة و 144 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

2020/03/27 | 13:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلنت الصحة الإيرانية تسجيل 2926 إصابة جديدة و144 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

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