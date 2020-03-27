روسيا: وفاة واحدة و196 اصابة بكورونا في يوم واحد

2020/03/27 | 13:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت السلطات الروسية، الجمعة، تسجيل 196 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 1036 إصابة و3 وفيات.وأفاد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان له أن الوفاة الجديدة سجلت في العاصمة موسكو، التي بلغ عدد المصابين فيها 703 أشخاص.وأضاف المركز أن عدد الذين تماثلوا للشفاء ارتفع إلى 45، وأن 7 متعافين غادروا المستشفيات خلال اليوم الماضي.وبحسب البيان، ارتفع عدد المناطق الروسية التي تم رصد حالات كورونا فيها من 56 إلى 58 منطقة.وأعلنت السلطات الروسية أن أكثر من 145 ألف شخص في البلاد لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية بشبهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وقالت هيئة الرقابة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين في بيان لها، إن العدد الإجمالي للذين خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام الحالي بلغ 222873 شخصا، فيما لا يزال 145134 منهم قيد المراقبة حتى الآن.

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