2020/03/27 | 13:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة كركوك، الجمعة، انها تزودت بأجهزة حديثة لفحص ومتابعة وباء فيروس كورونا المتجدد، فيما اشارت الى ان الفحوصات ستجري في المحافظة من دون ارسالها الى العاصمة بغداد.وقال الدكتور علي فلاح اللامي مدير قسم الامور الفنية في دائرة صحة كركوك لشفق نيوز، انه جرى "تجهيز دائرة صحة كركوك ب ٤ اجهزة PCR حديثة مؤخرا ضمن مشتريات الاجهزة الطبية قبل اشهر وتم تجهيزنا من قبل الوزارة ب 500 فحص لكورونا فيروس قبل يومين".وأضاف ان "جهودنا مستمرة لغرض اكمال تجهيز مختبر الصحة العامة بكافة الامور اللوجستية ليكون مهيئا لإجراء الفحوصات المختبرية في المحافظة من دون ارسالها الى مختبر الصحة العامة في بغداد، لنكون المحافظة الاولى في العراق تجري ذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك تبدأ بأمر استثنائي لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك تبدأ بأمر استثنائي لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).