ايران تعلن 144 حالة وفاة بكورونا و2926 إصابة خلال 24 ساعة

2020/03/27 | 13:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصحة الإيرانية تسجيل 2926 إصابة جديدة و144 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة في بيانها اليوم الجمعة: أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع ليصل إلى 32332 مصابا وحالات الوفاة إلى 2378 أما المتعافين من الفيروس فبلغ 11.133.

ولفتت الصحة إلى أن 2893 مصاب بفيروس كورونا في حالة حرجة.

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