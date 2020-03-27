قطر تزيد مخزونها الاستراتيجي من المواد الغذائية

2020/03/27 | 13:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قطر، عن توقيع جملة من الاتفاقات لزيادة مخزوناتها الاستراتيجية من المواد الغذائية.وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الاتفاقيات تتماشى مع خطط الدولة للأمن الغذائي ومساعي وزارة التجارة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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